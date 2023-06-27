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Дружина Володимира Остапчука показала ніжні поцілунки та обійми з ведучим

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Дружина Володимира Остапчука показала ніжні поцілунки та обійми з ведучим

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Катерина поділилася романтичними кадрами.

Дружина телеведучого Володимира Остапчука, журналістка Катерина Полтавська, показала ідилію в їхніх стосунках.

Днями обраниця шоумена відсвяткувала свій 23-й день народження. Гарними світлинами з коханим Катерина поділилася у своїх Instagram-stories. 

На фото зі святкової вечірки Остапчук зі своєю обраницею показалися в обіймах одне одного та продемонстрували ніжні поцілунки. Кадри були зроблені під час того, як Володимир казав Катерині свої побажання до дня народження. 

Володимир Остапчук з дружиною / © instagram.com/poka.tya
Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya
Володимир Остапчук з дружиною / © instagram.com/poka.tya
Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Також Катерина відреагувала на коментарі під останніми світлинами пари у Мережі. Та показала, як чоловік лагідно цілує її у шию перед дзеркалом. 

"Як писали шановні підписники у Вови під його дописом: "Вона на нього навіть не дивиться", - жартома підписала кадри дівчина.

Володимир Остапчук з дружиною / © instagram.com/poka.tya
Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

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Дата публікації
Перегляди
888
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