Дружина Володимира Остапчука показала ніжні поцілунки та обійми з ведучим

Катерина поділилася романтичними кадрами.
Дружина телеведучого Володимира Остапчука, журналістка Катерина Полтавська, показала ідилію в їхніх стосунках.
Днями обраниця шоумена відсвяткувала свій 23-й день народження. Гарними світлинами з коханим Катерина поділилася у своїх Instagram-stories.
На фото зі святкової вечірки Остапчук зі своєю обраницею показалися в обіймах одне одного та продемонстрували ніжні поцілунки. Кадри були зроблені під час того, як Володимир казав Катерині свої побажання до дня народження.
Також Катерина відреагувала на коментарі під останніми світлинами пари у Мережі. Та показала, як чоловік лагідно цілує її у шию перед дзеркалом.
"Як писали шановні підписники у Вови під його дописом: "Вона на нього навіть не дивиться", - жартома підписала кадри дівчина.
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