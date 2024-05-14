Дружина Володимира Остапчука показала, як вони вітали його маму з ювілеєм та що подарували

Подружжя приїхало до Умані, де проживають батьки шоумена.

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука – блогерка Катерина Полтавська – повідомила про важливе свято в їхній родині.

Мама шоумена святкує день народження. Ба більше, у жінки ювілей, їй виповнюється 65 років. Тож, Остапчук разом із дружиною зробили рідній людині сюрприз та приїхали до Умані. У подарунок вони придбали мамі ведучого святковий торт іменинниці, який прикрасили свічками у вигляді числа "65".

"У мами чоловіка сьогодні (14 травня – прим. ред.) день народження, тому приїхали до Умані", - поділилася в Instagram Катерина.

Володимир Остапчук із дружиною привітав маму з днем народження / Фото: instagram.com/poka.tya

Тим часом мама Володимира Остапчука зустріла сина та невістку святковим столом. Катерина допомагала свекрусі його готувати. Щоправда, як пожартувала Полтавська, їй довірили лише накладати салати та зробити бутерброди.

"Мені довірили лише перекласти з каструлі до тарілки салати й зробити бутерброди. Віра в мої можливості невелика", - пожартувала Катерина.

Володимир Остапчук із дружиною привітав маму з днем народження / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик святкувала день народження. Знаменитості виповнилося 43 роки. Артистка показувала, як із днем народження її вітав чоловік.

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