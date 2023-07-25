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Дружина Володимира Остапчука показала їхнє перше листування: просила знижку на весілля

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Дружина Володимира Остапчука показала їхнє перше листування: просила знижку на весілля

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Пару звели соціальні мережі.

Молода дружина телеведучого Володимира Остапчука, журналістка Катерина Полтавська, пригадала, яким було їхнє знайомство. 

Як вже розповідав шоумен, він перший написав дівчині та попросив допомогти розблокувати його сторінку в Instagram. Якою була ця розмова Катерина показала у своїх сторіз - журналістка опублікувала скріншот з першого листування з майбутнім чоловіком. 

"Наш перший діалог з Вовою", - написала Полтавська.

За свою послугу з розблокування сторінки Остапчука, дівчина теж попросила про цікаву послугу, а саме про знижку на проведення її весілля у майбутньому. Володимира розвеселило прохання Катерини і він написав, що погоджується. 

© instagram.com/poka.tya
Фото: instagram.com/poka.tya

Тоді пара навіть не підозрювала у що переросте їхня переписка. Втім, зараз Остапчук з дружиною живуть щасливим подружнім життя. Так, нещодавно вони разом показали, як пораються на дачі батьків Володимира в Умані.

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Дата публікації
Перегляди
1237
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