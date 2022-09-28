Дружина Володимира Остапчука різко відповіла на запитання, чи разом вони

Останнім часом фани подружжя Володимира Остапчука та Христини Горняк занепокоєні, що у пари серйозні проблеми у стосунках і вони на межі розлучення.

Тож прихильники звертаються до Остапчуків з проханнями, аби ті нарешті прокоментували, чи все у них гаразд чи між ними щось сталося. Зокрема, в Instagram-stories у Христини запитали, що між ними з Володимиром відбувається і чи разом вони взагалі.

Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Відповідь Горняк була доволі різкою. Дружина Остапчука не стала на пряму коментувати, а вирішила завуальовано задовільнити інтерес прихильників.

Так, Христина зазначила, що з самим Володимир начебто все добре, та порадила фанам не забути привітати його з днем народження.

"Начебто все добре. Живий, здоровий, святкує день народження. Не забудьте привітати", - різко відповіла дружина Остапчука.

Фото: instagram.com/kristygor

До речі, сама ж Христина цього року публічно не вітала Володимира з 38-річчям. Хоча минулого року вона була поруч з ним, опівночі вручила чоловіку торт іменинника та подарувала багато повітряних кульок, на яких був напис - "Кохаю".

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Зазначимо, останнім часом занепокоєні фани ведучого Володимира Остапчука та його дружини Христини стурбовані чутками про те, що у пари все не так гладко у стосунках, як здається. Цю інформацію у своїй програмі "Слава ПРО" прокоментував ведучий Слава Дьомін, який знає подружжя особисто. Слава підтвердив, що у стосунках Остапчука і Горняк справді є певні проблеми і вони зараз не живуть разом.

Сама ж пара поки не коментує свої стосунки. Натомість вони припинили у фотоблогах ділитися спільним контентом, як це активно робили раніше.

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