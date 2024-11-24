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Дружина Володимира Остапчука розкрила, як його діти від колишньої відреагували на її вагітність

Дружина Володимира Остапчука розкрила, як його діти від колишньої відреагували на її вагітність

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Також Катерина Полтавська відповіла, чи планують вони ще дітей.

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука розповіла про реакцію його сина та доньки від колишньої Олени Войченко на її вагітність.

Блогерка Катерина Полтавська в Instagram-stories поділилася, що діти шоумена знають про майбутню появу на світ братика. Емілія та Еван неабияк зраділи новині. Особливо щасливим був син Володимира Остапчука, адже в нього буде молодший братик, про якого він мріяв.

"Вони зраділи. Олена сказала, що Еван дуже хотів молодшого братика. Він такий щасливий був, коли сказали, що усміхався у всі свої не 32 (зуби – прим. ред.)", - розповіла Катерина.

Допис Катерини Полтавської / © instagram.com/poka.tya
Допис Катерини Полтавської / Фото: instagram.com/poka.tya

Також дружина ведучого відповіла, чи планують вони ще народжувати дітей. За словами блогерки, у планах таке є. Утім, подружжя не квапитиметься з новою вагітністю. Катерина ділиться, що вони планують через років чотири-п'ять знову стати батьками. Щоправда, обраниця шоумена не береться загадувати наперед та не виключає, що плани можуть змінитися.

"Погодок не плануємо. Це все супер, звичайно, але хочеться й пожити трохи між вагітностями. Через 4-5 років мінімум зайдемо на друге коло. Якщо я через рік завагітнію, то забудьте про цю сторіз", - поділилася блогерка.

Допис Катерини Полтавської / © instagram.com/poka.tya
Допис Катерини Полтавської / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно дружина Володимира Остапчука хизувалася розкішним подарунком від чоловіка. Катерина Полтавська стала власницею елітного авто.

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