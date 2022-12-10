Дружина Володимира Остапчука розповіла про емоційне повернення до Києва: "Не очікувала"

Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк на тіл чуток про розлучення заговорила про емоційний приїзд до Києва.

Тільки нещодавно нотаріусиня повідомила, що планує тимчасово пожити у Європі, однак несподівано повернулася до України. Про свій приїзд до столиці Христина розповіла в Instagram.

"Цей приїзд до Києва стався для мене максимально емоційним… не очікувала… Стільки всього навкруги відкрилось, що раніше не помічала, вдосталь внутрішніх переживань та монологів з собою, і навіть сльози коли поряд є люди ( хоче зазвичай плакати люблю сама вдома, я ж не робот), але в тому то і кайф - пережити всі ці моменти, а не бігти від них", - написала дружина Остапчука.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Втім, що саме спричинило такі емоції під час повернення дружина шоумена не зазначила. Також Горняк зазначила, що переживає певні трансформації та дала пораду своїм шанувальникам - не бігти від себе.

"Бігти від себе - програшний варіант завжди, то я вам як 36 річна жіночка кажу! Короче кажучи, цікавенько все, але точно трансформації і внутрішній ріст", - додала Христина.

Нагадаємо, що у жовтні у Мережі з'явилися новини про те, що Володимир Остапчук і Христина Горняк офіційно розлучилися. Поки що зіркове подружжя ніяк не коментувало свої відносини, але днями Христина заговорила про те, що готова до нових стосунків.

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