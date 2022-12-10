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Дружина Володимира Остапчука розповіла про емоційне повернення до Києва: "Не очікувала"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Дружина Володимира Остапчука розповіла про емоційне повернення до Києва: "Не очікувала"

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Нотаріусиня заговорила про свої трансформації.

Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк на тіл чуток про розлучення заговорила про емоційний приїзд до Києва. 

Тільки нещодавно нотаріусиня повідомила, що планує тимчасово пожити у Європі, однак несподівано повернулася до України. Про свій приїзд до столиці Христина розповіла в Instagram.

"Цей приїзд до Києва стався для мене максимально емоційним… не очікувала… Стільки всього навкруги відкрилось, що раніше не помічала, вдосталь внутрішніх переживань та монологів з собою, і навіть сльози коли поряд є люди ( хоче зазвичай плакати люблю сама вдома, я ж не робот), але в тому то і кайф - пережити всі ці моменти, а не бігти від них", - написала дружина Остапчука. 

Христина Горняк / © instagram.com/kristygor
Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Втім, що саме спричинило такі емоції під час повернення дружина шоумена не зазначила. Також Горняк зазначила, що переживає певні трансформації та дала пораду своїм шанувальникам - не бігти від себе. 

"Бігти від себе - програшний варіант завжди, то я вам як 36 річна жіночка кажу! Короче кажучи, цікавенько все, але точно трансформації і внутрішній ріст", - додала Христина.

Нагадаємо, що у жовтні у Мережі з'явилися новини про те, що Володимир Остапчук і Христина Горняк офіційно розлучилися. Поки що зіркове подружжя ніяк не коментувало свої відносини, але днями Христина заговорила про те, що готова до нових стосунків.

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Дата публікації
Перегляди
417
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