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Дружина Володимира Остапчука шокувала подарунком від нього за 50 тис. грн на день Миколая

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Дружина Володимира Остапчука шокувала подарунком від нього за 50 тис. грн на день Миколая

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Катерина Полтавська похизувалася презентом від чоловіка.

Дружина шоумена Володимира Остапчука, 23-річна Катерина Полтавська, похизувалася коштовним подарунком від чоловіка на День святого Миколая.

У сторіз своєї сторінки в Instagram обраниця ведучого показала, як вранці під подушкою знайшла коробочку, а в ній лежала каблучка з жовтого золота з діамантами. Вартість такої прикраси на сайті ювелірного бренду становить 50 тис. грн.

До речі, Полтавська розповіла, що за декілька днів до свята почала прямо казати коханому, що б хотіла, аби "святий Миколай" їй презентував, зазначивши конкретну каблучку і розмір свого пальця.

Подарунок Остапчука дружині на Миколая / © instagram.com/poka.tya
Подарунок Остапчука дружині на Миколая / Фото: instagram.com/poka.tya

"Блін, так несподівано. І з розміром вгадав", - підписала кадр з прикрасою Полтавська, супроводивши його смайликом.

Подарунок Остапчука дружині на Миколая / © instagram.com/poka.tya
Подарунок Остапчука дружині на Миколая / Фото: instagram.com/poka.tya
Подарунок Остапчука дружині на Миколая / © instagram.com/poka.tya
Подарунок Остапчука дружині на Миколая / Фото: instagram.com/poka.tya
Подарунок Остапчука дружині на Миколая / © instagram.com/poka.tya
Подарунок Остапчука дружині на Миколая / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно дружина Володимира Остапчука поспілкувалася з підписниками в Instagram. Катерина чесно зізналася, чи спілкується з дітьми свого чоловіка від першого шлюбу з Оленою Войченко. Зазначимо, що у ведучого від попередніх стосунків є 9-річна донька Емілія та 5-річний син Еван-Олександр. Катерина також зізналася, що її найбільше дратує в чоловікові.

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Дата публікації
Перегляди
610
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