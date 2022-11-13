Дружина Володимира Остапчука у сексі-піжамці зізналася, куди переїхала з України

Дружина ведучого Володимира Остапчука Христина, яка, подейкують, розлучилася з шоуменом, вирішила зиму провести в іншій країні.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Христина Горняк повідомила, що до весни перебралася до столиці Австрії Відня. Нотаріусиня поділилася, що у Відні в неї з'явилася квартира, яка розташована неподалік від її подруги.

Фото: instagram.com/kristygor

"Хочу до весни точно. Тому в мене з'явилось тут житло, бо бути у подруги постійно незручно. Але ми дуже поряд, 3 хвилини пішки. Тому я намагаюсь якось зрозуміти це місто більше зсередини. А також видалась така можливість пожити у Європі тимчасово", - розповіла Остапчук і запевнила, що жити хоче лише в Україні.

Фото: instagram.com/kristygor

Фото: instagram.com/kristygor

Також Христина провела часткову екскурсію своїм новим житлом і розповіла, що знайшла його на одному з сайтів.

Фото: instagram.com/kristygor

Фото: instagram.com/kristygor

Фото: instagram.com/kristygor

Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, що наприкінці жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що Володимир та Христина Остапчуки офіційно розлучилися. Про те, що у парі не все гаразд чутки ширяться від вересня. Втім, ані Христина, ані Володимир принципово цю інформацію не коментують. Втім, фани все ж таки схильні вірити у ці чутки, оскільки з акаунтів Instagram Остапчуків різко зникли спільні фото і відео, хоча до цього подружжя активно ділилося спільним романтичним контентом.

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