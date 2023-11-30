Дружина Володимира Остапчука відповіла на чутки про вагітність

Дружина шоумена Володимира Остапчука, 23-річна блогерка Катерина Полтавська, відповіла на чергове запитання від фанів про вагітність.

Так, прихильники зіркового подружжя вже давно чекають на новину про поповнення в родині. Тому щоразу в особистих повідомленнях Полтавська отримує сотні запитань про те, чи вагітна вона зараз. Цього разу у своєму фотоблогу дружина шоумена запостила фото, на якому біля ковдри на ліжку лежать томати.

"У мене в житті зараз дуже тяжкий період – ранок", – підписала кадр блогерка.

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Такий неоднозначний підпис на фото заінтригував підписників. Допитливі юзери знову поцікавилися, чи Катя не вагітна первістком. Втім, Полтавська не розгубилася та вміло пожартувала над таким запитанням. У відповіді вона зазначила, що її чоловік точно невагітний.

"Вова наче ні", – написала дружина Остапчука.

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно Катерина Полтавська поділилася спокусливими знімками у дзеркалі. 23-річна обраниця Володимира Остапчука засвітила пружними сідницями і продемонструвала струнку та підтягнуту фігуру.

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