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Дружина Володимира Остапчука відповіла, що сталося з будинком, який вони будували з шоуменом

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Дружина Володимира Остапчука відповіла, що сталося з будинком, який вони будували з шоуменом

Володимир Остапчук та Христина Горняк

Подружжя планувало жити під Києвом.

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк прокоментувала, що сталося із будинком, який вони будували разом.

У Мережі останнім часом багато говорять про можливе розлучення ведучого та нотаріусині. На тлі чуток багатьох шанувальників стало турбувати запитання, як йдуть справи з будівництвом заміського будинку пари під Києвом. 

Відповісти підписникам Христина вирішила у сторіз в Instagram. Дружина Остапчука повідомила, що зараз усі ремонтні роботи призупинені, втім, не називала причин.

"Дуже багато запитань про будинок - з ним все ОК! Стоїть на своєму місці! Він нереально класний, але ремонт наразі зупинено", - написала Горняк. 

© instagram.com/kristygor
Фото: instagram.com/kristygor

Днями Христина Горняк після планів пожити в Європі несподівано повернулася до Києва та розповіла про емоційний приїзд. 

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Дата публікації
Перегляди
460
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