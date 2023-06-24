Дружина Володимира Остапчука замилувала обіймами з ведучим у день свого 23-річчя

Молода обраниця телеведучого Володимира Остапчука - Катерина Полтавська - сьогодні святкує свій 23-й день народження.

У святковий день дружина шоумена поділилася на своїй сторінці в Instagram кадрами з романтичної фотосесії з коханим. На фото щасливі Катерина та Володимир позували в обіймах одне одного та бавилися камеру. У кадрі Остапчук ніжно притуляв кохану до себе та усміхався.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Для фотосесії Катерина обрала витончену атласну сукню рожевого кольору з ефектними вирізами спереду, яка підкреслила її фігуру. Свій образі дівчина доповнила пишними локонами та легким макіяжем.

"З днем народження мене", - підписала кадри з коханим Катерина.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

У коментарях підписники дівчини привітали її зі святом та висловили свої найкращі побажання. Остапчук також залишив ніжний коментар для коханої.

"Вітаю, моя душа", - написав Володимир та додав емоджи у вигляді сердець.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Як раніше ділилася у своїх соцмережах Катерина, зустріти своє 23-річчя вона планує у колі друзів та коханого в одному із закладів столиці.

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