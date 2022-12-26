Дружина Володимира Остапчука зізналася, чи розчарувалася у чоловіках на тлі чуток про розлучення

Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк зізналася, чи розчарувалася у чоловіках після чуток про розлучення із ведучим.

Нотаріусиня відповіла на питання шанувальників щодо її ставлення до чоловіків у Instagram. Христина запевнила, що ніякого розчарування в неї немає, вона просто зробила висновки.

"Ні! Ви що! Чоловіки то наші радощі і моменти насолоди в житті. Вірила, вірю і буду вірити. Любила, люблю і буду любити", - дала відповідь Горняк.

Фото: instagram.com/kristygor

Нотаріусиня вважає, що усі чоловіки, які були в її житті несли певну місію та усіх їх вона цінує по-своєму.

"Мені, взагалі, життя дає класних чоловіків. Хтось для досвіду, хтось для насолоди, хтось для радощів, теплоти, любові, тощо...тут я не скаржусь", додала Христина.

Нагадаємо, що у Мережі активно обговорюють роман Володимира Остапчука із 22-річною журналісткою. Днями шоумен показав, які сніданки для нього готує нова обраниця.

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