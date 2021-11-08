Дружина Войтенка про свою появу на "Танцях": "Велика чорна каменюка впала з плечей"

Дружина Войтенка про свою появу на "Танцях": "Велика чорна каменюка впала з плечей"

Валентина, попри конфлікт з чоловіком, прийшла підтримати його.

Десятий прямий ефір шоу "Танці з зірками" став особливим для актора Костянтина Войтенка.

Адже він дуже сподівався, що його дружина Валентина, з якою він у конфлікті, все ж таки прийде станцювати з ним. Валя на паркеті як танцівниця так і не з'явилася, однак наприкінці номера все ж вийшла до чоловіка і обійняла його.

instagram.com/valentina_voitenko

Сьогодні Валентина Войтенко пояснила своє рішення прийти на шоу:

"У суботу ввечері прийняла рішення прийти на сімейний ефір "Танців" і підтримати Костю. Тому що так відчула. Відчула, що моє тіло скручується у вузол. І я не можу не прийти. Цікаво, як іноді ми головою в одному рішенні, а відчуття і тіло йдуть в абсолютний протихід", - зазначила Валентина.

instagram.com/valentina_voitenko

Вона додала, що у неї в крові досі кипить адреналін:

"Вчора довелося відповідати на незручні запитання і вислуховувати рекомендації, хоча і від душі. Але яких я не запитувала. Але ціль досягнута – я підтримала Костю і я рада. Велика чорна каменюка впала з плечей", - поділилася Валя.

Костянтин Войтенко з дружиною та донькою / instagram.com/valentina_voitenko

Зазначимо, що актор Костянтин Войтенко під час участі у шоу "Танці з зірками" розповів, що вони з дружиною Валентиною перебувають у серйозному конфлікті. Тоді артист поділився, що Валя разом з ним брала участь у кастингу на шоу, і не пройшла його на відміну від нього. Мовляв, це і стало причиною розбіжностей у родині.

instagram.com/valentina_voitenko

Валентина підтвердила, що вони дійсно у сварці, проте наголосила, що "Танці" тут ні до чого, що вони у конфлікті від квітня і причина більш серйозніша.

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