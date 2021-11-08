Дружина Войтенка з'явилася на "Танцях" та обурилася обговоренню їхніх стосунків на всю країну

Валентина в останній момент вийшла на паркет.

Десятий ефір шоу "Танці з зірками" присвячений темі сім'ї.

Мабуть, чи не найбільше на цей вечір чекав актор Костянтин Войтенко. Знаменитість дуже мріяв вийти на паркет зі своєю дружиною Валентиною, з якою від квітня у конфлікті. Зірка шкодує, що поділився своєю драмою на всю країну, через що їхні стосунки ще більше погіршилися.

"Публічне обговорення лише загострило ситуацію. Багато хто з глядачів подумав, що причиною нашого конфлікту стало те, що ми обидва хотіли потрапити на "Танці з зірками", а потрапив лише я. Це не так. Причина є, вона дуже серйозна, але я не буду про це розповідати, тому що це наш особистий простір і я хочу, щоб це залишилося лише між мною і Валею. Валю, зараз я хочу звернутися до тебе з усіх екранів. Вибач мене, будь ласка, що я обговорював нашу сварку на всю країну. Якби я міг, я б відмотав би час назад, але, на жаль, це неможливо. Пробач за те, що я зробив тобі боляче", – звернувся до коханої Костя.

Войтенко додав, що ще не помирився з обраницею та, попри все, запросив її станцювати разом з ним на паркеті. Втім, розпочав свій виступ актор сам. Він виконав модерн під хіт "Бумбоксу" – "Вахтерам". Костя емоційно танцював із червоною сукнею у руках. До кінця номеру Валя так і не з'явилася на паркеті. Втім, в один момент вона все ж вибігла до чоловіка, чим неабияк його здивувала, адже Войтенко був переконаний, що вже не побачить кохану в ефірі.

Костянтин Войтенко з дружиною / скриншот з відео

Костянтин Войтенко з дружиною / скриншот з відео

Валентина поділилася, що вирішила прийти, бо розуміла, що якщо цього не зробить, то пізніше точно про це пожалкує.

"Попри будь-які моменти, які відбуваються у сімейному житті у кожної сім'ї, було і є дуже багато прекрасного між нами з Костею. Я відчула, що я не можу сьогодні не приїхати і не підтримати його у сімейному ефірі", – прокоментувала професійна танцівниця.

Костянтин Войтенко з дружиною / скриншот з відео

Але вже на балконі Маші Єфросиніній дружина актора заявила, що її обурює те, що кожного ефіру обговорюються її стосунки.

"Я дуже не люблю того, що про мене і про наші стосунки з Костею щотижня розповідають на національному телебаченні. Таке враження, що усі ці софіти, камери вдерлися до нашої спальні і обговорюють, як це ми вибудовуємо сімейне життя. Це така реальність, але вона може мені не подобатися і я маю на це право. Будь-яка сім'я проживає різне і дуже чесно про це також говорити", – прокоментувала Валя.

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