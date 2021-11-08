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Дружина Войтенка з'явилася на "Танцях" та обурилася обговоренню їхніх стосунків на всю країну

Дружина Войтенка з'явилася на "Танцях" та обурилася обговоренню їхніх стосунків на всю країну

Дружина Войтенка з'явилася на "Танцях" та обурилася обговоренню їхніх стосунків на всю країну

Костянтин Войтенко з дружиною / скриншот з відео

Валентина в останній момент вийшла на паркет.

Десятий ефір шоу "Танці з зірками" присвячений темі сім'ї.

Мабуть, чи не найбільше на цей вечір чекав актор Костянтин Войтенко. Знаменитість дуже мріяв вийти на паркет зі своєю дружиною Валентиною, з якою від квітня у конфлікті. Зірка шкодує, що поділився своєю драмою на всю країну, через що їхні стосунки ще більше погіршилися.

"Публічне обговорення лише загострило ситуацію. Багато хто з глядачів подумав, що причиною нашого конфлікту стало те, що ми обидва хотіли потрапити на "Танці з зірками", а потрапив лише я. Це не так. Причина є, вона дуже серйозна, але я не буду про це розповідати, тому що це наш особистий простір і я хочу, щоб це залишилося лише між мною і Валею. Валю, зараз я хочу звернутися до тебе з усіх екранів. Вибач мене, будь ласка, що я обговорював нашу сварку на всю країну. Якби я міг, я б відмотав би час назад, але, на жаль, це неможливо. Пробач за те, що я зробив тобі боляче", – звернувся до коханої Костя.

Войтенко додав, що ще не помирився з обраницею та, попри все, запросив її станцювати разом з ним на паркеті. Втім, розпочав свій виступ актор сам. Він виконав модерн під хіт "Бумбоксу" – "Вахтерам". Костя емоційно танцював із червоною сукнею у руках. До кінця номеру Валя так і не з'явилася на паркеті. Втім, в один момент вона все ж вибігла до чоловіка, чим неабияк його здивувала, адже Войтенко був переконаний, що вже не побачить кохану в ефірі.

Костянтин Войтенко з дружиною / © скриншот з відео
Костянтин Войтенко з дружиною / скриншот з відео
Костянтин Войтенко з дружиною / © скриншот з відео
Костянтин Войтенко з дружиною / скриншот з відео

Валентина поділилася, що вирішила прийти, бо розуміла, що якщо цього не зробить, то пізніше точно про це пожалкує.

"Попри будь-які моменти, які відбуваються у сімейному житті у кожної сім'ї, було і є дуже багато прекрасного між нами з Костею. Я відчула, що я не можу сьогодні не приїхати і не підтримати його у сімейному ефірі", – прокоментувала професійна танцівниця.

Костянтин Войтенко з дружиною / © скриншот з відео
Костянтин Войтенко з дружиною / скриншот з відео

Але вже на балконі Маші Єфросиніній дружина актора заявила, що її обурює те, що кожного ефіру обговорюються її стосунки.

"Я дуже не люблю того, що про мене і про наші стосунки з Костею щотижня розповідають на національному телебаченні. Таке враження, що усі ці софіти, камери вдерлися до нашої спальні і обговорюють, як це ми вибудовуємо сімейне життя. Це така реальність, але вона може мені не подобатися і я маю на це право. Будь-яка сім'я проживає різне і дуже чесно про це також говорити", – прокоментувала Валя.

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