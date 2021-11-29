Дружина та донька Кості Войтенка звернулися до нього у прямому ефірі "Танців з зірками"

Зірка розмовляла з чоловіком відеозв'язком.

Кохана актора та учасника "Танців з зірками" Костянтина Войтенка, Валентина, звернулася до чоловіка у прямому ефірі.

Так, перед виступом чоловіка дружина разом з донькою зв'язалися з ним відеозв'язком. Вони побажали Костянтину перемоги.

"Я хочу, аби ти переміг. Бажаю тобі перемоги", - звернулась донька до татка.

Сама ж Валентина зазначила, що чекає на Костянтина разом з кубком.

Дружина та донька Костянтина Войтенка / скріншот з відео

Так, нарешті подружжя знайшло спільну мову. Костянтин та Валентина помирилися.

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