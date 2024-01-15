Дружина Євгена Кошового ніжно привітала їхню старшу доньку з 16-річчям

Дружина актора Студії "Квартал 95" Євгена Кошового Ксенія розповіла про свято у їхній родині.

Сьогодні, 15 січня, старша донька Євгена Кошового святкує день народження. З нагоди 16-річчя його дружина присвятила доньці сторіз. У своєму фотоблогу Ксенія опублікувала знімок щасливої Варвари.

Дівчина в однотонному синьому костюмі позує на дивані з розпущеним волоссям й щиро радіє, заплющуючи очі. Вочевидь, світлину дружина знаменитості взяла з нещодавньої доньчиної фотосесії.

Кадр Ксенія Кошова не стала підписувати, але лаконічно зазначила цифру, скільки виповнилося їхній з артистом доньці і залишила біле сердечко: "16!".

Донька Євгена Кошового Варвара / Фото: instagram.com/yalta_k

Своєю чергою, Варвара зробила репост світлини з маминої сторінки на свою. І також на чорному тлі написала, що вона святкує 16-річчя.

Зазначимо, у зіркового подружжя також є 9-річна молодша донечка Серафима.

Нагадаємо, незадовго до Нового року донька зірки Євгена Кошового Варвара в елегантному образі знялася у ніжній фотосесії й на рідкісних світлинах зачарувала вродою своїх шанувальників.

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