Дружина Євгена Кошового показала, як вони з родиною провели 38 діб у підвалі на початку повномасштабної війни

Дружина актора Студії "Квартал 95" Євгена Кошового Ксенія у річницю повномасштабної війни рф проти України згадала, яким були для них перші дні вторгнення.

Родина зірки вирішила не їхати нікуди з Києва і залишилася вдома. Як розповіла Кошова, вони 38 діб ночували у підвалі і разом із сусідами допомагали тим, хто цього потребував.

"Відлік нового року в мене тепер починається від 24-го лютого. Від цього числа ці рашисти-варвари перевернули життя на нашій мирній землі. В це неможливо було повірити, але це сталось і земля здригнулась від бомб. А як же це- "Кто 8 лет Данбил Бамбасс"? Якби ця кацапська холера не вдерлась зі своїм "АсвАбАждєниєм", не було б стільки горя. Всім зрозуміло, що ця "нація" rysni не може нести нічого окрім смерті і руйнувань. Цього ми ніколи не пробачимо", - написала Кошова.

На сторінці в Instagram Ксенія розмістила відео, у якому показала, як вони з чоловіком та двома доньками з речами у руках спускаються до підвалу, як сплять у машині, як з сусідами проводять час на підземній парковці. Як Євген читав із молодшою донькою казки під ліхтариком, як актор вигулював домашніх улюбленців у підвалі. Також у відео присутні кадри, як родина Кошових волонтерила, а Євген їздив разом з іншими учасниками "Кварталу 95" з концертами для наших військових:

Родина Євгена Кошового / Фото: instagram.com/yalta_k

Родина Євгена Кошового / Фото: instagram.com/yalta_k

"Попри страх, ночуючи у підвалі 38 діб, разом із сусідами допомагаючи всім, хто того потребував, ми залишилися в Києві. Зараз я вкотре переконуюсь, що це було правильне рішення. Цей рік показав, що чужі люди можуть бути ближче за рідних. Людяність завжди перемагає. Коли ми разом – ми не зламані і незламні", - зазначила Ксенія і додала, що вже почала збирати валізи до рідної Ялти.

Родина Євгена Кошового / Фото: instagram.com/yalta_k

Євген Кошовий / Фото: instagram.com/yalta_k

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва показала, що у перші дні повномасштабного вторгнення ховалася у себе вдома на підлозі під сходинками.

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