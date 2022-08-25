Дружина Євгена Кошового показала зворушливу патріотичну фотосесію у вишиванках всією родиною

Родина зірки студії "Квартал 95" Євгена Кошового нещодавно взяла участь у патріотичний фотосесії, в якій постала у вишиванках.

Так, на сторінці в Instagram дружина Євгена Кошового Ксенія розмістила відео з добіркою фотографій з патріотичної фотосесії, в якій вони взяли участь всією родиною.

Судячи з ролику, яким поділилася Ксенія Кошова, знімання відбувалися у лісі, а також у полі кукурудзи. Ксенія під час фотосету приміряла вишиту сукню бузкового кольору, Євген – чорну сорочку з вишитим на ній червоним орнаментом. Доньки подружжя – Варвара та Серафіма були у темно-синіх сукнях з білою вишивкою.

Цим відео Ксенія привітала шанувальників з Днем Незалежності України, який святкували 24 серпня:

"Вони думали зламати нас за три дні, але об'єднали нас на багато років вперед. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава Нацгвардії. Слава всім, хто боронить нашу країну від окупанта і тим, хто в цьому їм допомагає. Україна обов'язково переможе", - написала дружина Кошового.

Також Ксенія додала, що впевнена, що свій наступний день народження вона святкуватиме у Криму: "Наступного року святкуватиму свій день народження в нашому Криму, в моїй рідній українській Ялті".

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