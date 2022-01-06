Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия
Дружина Євгена Кошового у бікіні похизувалася стрункою фігурою на островах

Дружина Євгена Кошового у бікіні похизувалася стрункою фігурою на островах

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дружина Євгена Кошового у бікіні похизувалася стрункою фігурою на островах

instagram.com/yalta_k

Подружжя проводить зимову відпустку на Мальдівах.

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий після насичених трудових буднів влаштував собі та своїй родині незабутню відпустку у теплих краях.

Так, родина вирушила на зимовий відпочинок поближче до сонця - на острови. Про це у сторіз своєї сторінки в Instagram розповіла дружина Кошового Ксенія. Вона не стала уточнювати, де саме вони проводять відпустку. Та судячи зі сторіз пані Кошової, родина відпочиває на Мальдівах.

© instagram.com/yalta_k
instagram.com/yalta_k
© instagram.com/yalta_k
instagram.com/yalta_k

Там закохані вже встигли політати на маленьких літачках над океаном, насолодитися місцевими флорою та фауною. І, звичайно ж, не обійшлося без звабливих світлин на фоні океану. Ксенія запостила кадр, де у різнокольоровому бікіні позує в обіймах чоловіка. Обраниця Кошового продемонструвала бездоганну підтягнуту фігуру. Своєю чергою, Євген позував позаду дружини у чорних шортах.

© instagram.com/yalta_k
instagram.com/yalta_k
© instagram.com/yalta_k
instagram.com/yalta_k

Шанувальники зізналися, що пара Ксенії ї та Євгена їх дуже надихає і побажали подружжю вдалої відпустки.

Читайте також:

Наступна публікація