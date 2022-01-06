Дружина Євгена Кошового у бікіні похизувалася стрункою фігурою на островах

Подружжя проводить зимову відпустку на Мальдівах.

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий після насичених трудових буднів влаштував собі та своїй родині незабутню відпустку у теплих краях.

Так, родина вирушила на зимовий відпочинок поближче до сонця - на острови. Про це у сторіз своєї сторінки в Instagram розповіла дружина Кошового Ксенія. Вона не стала уточнювати, де саме вони проводять відпустку. Та судячи зі сторіз пані Кошової, родина відпочиває на Мальдівах.

instagram.com/yalta_k

instagram.com/yalta_k

Там закохані вже встигли політати на маленьких літачках над океаном, насолодитися місцевими флорою та фауною. І, звичайно ж, не обійшлося без звабливих світлин на фоні океану. Ксенія запостила кадр, де у різнокольоровому бікіні позує в обіймах чоловіка. Обраниця Кошового продемонструвала бездоганну підтягнуту фігуру. Своєю чергою, Євген позував позаду дружини у чорних шортах.

instagram.com/yalta_k

instagram.com/yalta_k

Шанувальники зізналися, що пара Ксенії ї та Євгена їх дуже надихає і побажали подружжю вдалої відпустки.

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