Дружина Євгена Кошового замилувала фото з двома доньками і показала, як вони змінилися

Гуморист разом з обраницею відвів дітей до школи на святкову лінійку.

Дружина зірки Студії "Квартал 95" Євгена Кошового – Ксенія – потішила рідкісним фото одразу з двома доньками.

Сімейним знімком обраниця шоумена поділилася у своєму Instagram. До слова, Євген Кошовий разом з дружиною відвів доньок до школи. У 16-річної Варвари та 9-річної Серафими сьогодні, 2 вересня, святкова лінійка в школі. Старша донька гумориста перейшла вже до випускного 11 класу, а молодша – до четвертого.

Тож, батьки відвели дітей на важливу для них подію. Варвара разом з мамою обрала family look – чорні брюки та майку, Євген Кошовий одягнув сорочку та штани, а Серафима – джинси та білу блузку. Дівчата в руках тримали чималі букети квітів, які вони подарують своїм вчителям.

Євген Кошовий з дружиною та доньками / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Зазначимо, цьогоріч 1 вересня припало на неділю, тому більшість шкіл перенесли святкову лінійку на понеділок – 2 вересня.

Тим часом син акторки Ксенії Мішиної святкував День знань саме у неділю. Артистка раніше показувала, якою була незвичайна святкова лінійка, та здивувала її тематикою. Також знаменитість пригадала й свої шкільні роки.

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