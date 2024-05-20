Дружина Євгена Кота оригінально привітала коханого з особливим святом і показала їхні романтичні фото

Танцівник святкує 36-річчя.
Сьогодні, 20 травня, учасник "Танців з зірками", український хореограф Євген Кот святкує день народження.
Дружина зірки, танцівниця Наталія Татарінцева вже привітала іменинника з особливим святом і присвятила йому допис у фотоблогу. Зокрема, дружина Кота опублікувала низку фото з їхніх архівів, коли вони подорожували та просто затишно проводили час. Також Наталія зазначила, що головний її подарунок вже зовсім скоро з'явиться на світ.
"З Днем народження, татко Женя. Солодкий подарунок, про який ти найбільше мріяв за останні роки, вже на підході… І як виявилось з роками, то ти ще й геніальний пекар, бо зміг замісити тісто для найсмачнішої булочки всього з двох яєць. Любимо тебе безмежно", - привітала Наталя.
У коментарях прихильники танцівника долучилися до привітань і побажали майбутнім батькам щастя:
- Вітаємо, батьків. Щастя Вашій родині
- Оригінальне привітання, нехай все задумане вами здійснюється
- Почуття гумору у вас на висоті. З Днем народження, Євгене. Бажаю блакитного неба та миру Україні
- Вітаємо! До тіста підмішане безмежне кохання, тому булочка така солодка
Своєю чергою, Женя вже відреагував на миле звернення дружини й подякував усім фанам за привітання: "Люблю, моя кохана! Дякую всім за привітання та теплі слова!".
Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко також вітала чоловіка Арсена Мірзояна з 46-річчям і показала їхні кумедні фото.
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