Дружина Євгена Кота оригінально привітала коханого з особливим святом і показала їхні романтичні фото

Сьогодні, 20 травня, учасник "Танців з зірками", український хореограф Євген Кот святкує день народження.

Дружина зірки, танцівниця Наталія Татарінцева вже привітала іменинника з особливим святом і присвятила йому допис у фотоблогу. Зокрема, дружина Кота опублікувала низку фото з їхніх архівів, коли вони подорожували та просто затишно проводили час. Також Наталія зазначила, що головний її подарунок вже зовсім скоро з'явиться на світ.

Євген Кот з дружиною / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

"З Днем народження, татко Женя. Солодкий подарунок, про який ти найбільше мріяв за останні роки, вже на підході… І як виявилось з роками, то ти ще й геніальний пекар, бо зміг замісити тісто для найсмачнішої булочки всього з двох яєць. Любимо тебе безмежно", - привітала Наталя.

Євген Кот з дружиною / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Євген Кот з дружиною / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Євген Кот з дружиною / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Євген Кот з дружиною / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

У коментарях прихильники танцівника долучилися до привітань і побажали майбутнім батькам щастя:

Вітаємо, батьків. Щастя Вашій родині

Оригінальне привітання, нехай все задумане вами здійснюється

Почуття гумору у вас на висоті. З Днем народження, Євгене. Бажаю блакитного неба та миру Україні

Вітаємо! До тіста підмішане безмежне кохання, тому булочка така солодка

Своєю чергою, Женя вже відреагував на миле звернення дружини й подякував усім фанам за привітання: "Люблю, моя кохана! Дякую всім за привітання та теплі слова!".

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко також вітала чоловіка Арсена Мірзояна з 46-річчям і показала їхні кумедні фото.

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