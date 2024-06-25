Дружина Євгена Кота показалася топлес на останніх тижнях вагітності й зізналася, скільки кіло набрала

Наталія замилувала ніжними кадрами, як про неї піклується чоловік.
Дружина учасника "Танців з зірками", українського хореографа Євгена Кота, танцівниця Наталія Татарінцева насолоджується останніми тижнями вагітності первістком.
У подружжя незабаром народиться донечка. Тож, Наталя на 39-му тижні вагітності наважилася на ніжний фотосет просто у спальні, де попозувала оголеною й продемонструвала помітно округлий животик. На зображенні танцівниця прикриває свій бюст руками, а очі заплющила. До того ж зірка розсекретила, що за вагітність набрала 14 кг.
"39-й тиждень і щічки вже, як палянички. +14кг", - написала Наталя у фотоблогу.
Окрім того, дружина шоумена показала кумедне фото з коханим, на якому він за допомогою харчової плівки утримує кульку на животі, щоб здаватися вагітним. Також Наталя замилувала, як Євген дбайливо прикладає лід до її ніг, щоб зменшити набряки під час вагітності.
До того ж родина запланувала переїздити до нового будинку, який зараз активно добудовує. Так, майбутні батьки пильно стежать за процесом будівництва й показали перші кадри.
Нагадаємо, нещодавно танцівник Євген Кот зізнався, який коштовний подарунок зробить дружині на виписування з пологового.
Читайте також: