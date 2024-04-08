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Дружина Євгена Кота розсекретила свою вагу та зізналася, скільки кіло набрала під час вагітності

Дружина Євгена Кота розсекретила свою вагу та зізналася, скільки кіло набрала під час вагітності

Євген Кот з дружиною. Фото: INSIDER.UA

Наталія також розповіла про зміни у її тілі.

Дружина учасника "Танців з зірками", українського хореографа Євгена Кота, танцівниця Наталія Татарінцева розповіла про свою вагу та зміни в тілі під час першої вагітності.

У своєму фотоблозі Наталя зізналася, що вона вже на 28-му тижні вагітності. За словами танцівниці, за цей час вона погладшала на 9 кг і нині її загальна вага становить 62 кг. Окрім того, Наталія поділилася, за якими змінами спостерігає у своєму тілі. Як зізнається дружина Євгена, у неї дедалі частіше з'являються набряки та стає більш помітним целюліт й нові розтяжки.

Наталія Татарінцева / © instagram.com/tatarintseva_official
Наталія Татарінцева / Фото: instagram.com/tatarintseva_official
Наталія Татарінцева / © instagram.com/tatarintseva_official
Наталія Татарінцева / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Втім, попри все підписники Татарінцевої невтомно нагадують танцівниці, що вона має чудовий тендітний вигляд і їй личить цей стан. Також блогерка розповіла про те, що за останній період вона навчилася "радіти маленьким речам, секундним поглядам і тривалішим поштовхам".

Наталія Татарінцева / © instagram.com/tatarintseva_official
Наталія Татарінцева / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Зазначимо, подружжя сповістило про майбутнє поповнення у родині наприкінці 2023 року за допомогою зворушливого ролику. А нещодавно Євген та Наталія організували гендер-паті, де розсекретили стать майбутнього первістка.

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