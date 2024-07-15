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Дружина Євгена Кота у спідньому показала фігуру на п'ятий день після пологів і розсекретила вагу

Дружина Євгена Кота у спідньому показала фігуру на п'ятий день після пологів і розсекретила вагу

Євген Кот з дружиною. Фото: INSIDER.UA

Наталія Татарінцева поділилася, як змінилася її фігура.

Дружина українського хореографа Євгена Кота – гімнастка Наталія Татарінцева – у спідньому показала фігуру на п'ятий день після пологів та розсекретила свою вагу.

Наталія 10 липня вперше стала мамою. Наразі гімнастка відновлюється після пологів. Зірка також ділиться з підписниками, як змінюється її тіло. Як поділилася Татарінцева, в неї значно зменшилася вага. У день пологів вона важила 67,5 кіло, а нині – 60,5.

"Дякую дівчатам за шалену підтримку в дірект з приводу моєї форми зараз, мого животика і нового шраму. Це дуже цінно", - подякувала фанам дружина танцівника.

Наталія Татарінцева / © instagram.com/tatarintseva.kot
Наталія Татарінцева / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Наталія Татарінцева у спідньому також показала, як змінилася її фігура. Як поділилася гімнастка, в неї зник целюліт, набряки, зменшилося обличчя. Щоправда, у дружини танцівника значно збільшився бюст, за яким нині потрібен особливий догляд. Наталія поділилася, що підтримувати форму їй допомагали правила харчової поведінки і спортивні навантаження.

"Целюліту як і не було. Набряки з ніг зовсім сходять, обличчя меншає. Груди, щоправда, тепер потребують більше увагу і турботи, але тіло загально відчуває легкість, і енергії, попри втому, якось більше", - поділилася гімнастка.

Наталія Татарінцева / © instagram.com/tatarintseva.kot
Наталія Татарінцева / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Нагадаємо, раніше Євген Кот та Наталія Татарінцева розсекретили, як назвали донечку. Подружжя дало дівчинці доволі незвичайне ім'я.

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