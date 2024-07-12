Дружина Євгена Кота виписалася з пологового і замилувала першим родинним знімком утрьох: "Новий етап"

Дружина українського танцівника Євгена Кота – гімнастка Наталія Татарінцева – виписалася з пологового.

Так, днями у щасливого подружжя народилася донечка, ім'я якої вони поки що приховують. Натомість новоспечені зіркові батьки повідомили про виписування з пологового. Зокрема, Наталія опублікувала їхню першу сімейну світлину. На зображенні Євген постає у сорочці та брюках, а його кохана – обтислій сукні. Артисти мило споглядають на новонароджену крихітку.

"Готові вирушати додому", - підписала знімок Татарінцева.

Родина Євгена Кота / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Тим не менш, дружина хореографа зізналася, що попри такий короткий термін для виписування, її пологи були не дуже легкими. Водночас Наталія зазначила, що вона швидко відновлюється та навіть показала перші кадри її рутини в ролі мами.

Родина Євгена Кота

"Новий етап життя. Дякуємо всім за таку шалену підтримку і вітання з народженням донечки. Ми вперше стали найщасливішими батьками на світі. Зараз ми закохані не лише одне в одного, але й ще одну важливу людинку для нас. Ми сьогодні (12 липня – прим. ред.) виписуємося, не зважаючи на складну родову діяльність. Я швидко відновлююся", - поділилася гімнастка.

Нагадаємо, дружина Євгена Кота народила 10 липня. І вже за три дні зіркові батьки повідомили, що їдуть з пологового додому.

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