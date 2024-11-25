Дружина Євгена Кота вперше розповіла про післяпологову депресію: "Проплакала декілька місяців"

Зіркова родина також зізналася, як вони розподілили батьківські обов'язки.

Український хореограф Євген Кот та його дружина гімнастка Наталія Татарінцева розповіли про виховання доньки Лелі.

За словами Наталії, у перші місяці після народження Лелі вона зіткнулася з післяпологовою депресією. Однак тоді вона давала волю всім своїм емоціям і часто плакала. Гімнастка каже, що у кризовий період з нею постійно був поруч чоловік. Це і допомогло покращити самопочуття.

"Я декілька місяців поплакала. Треба було випустити окситоцин. Я проплакала. Але моя найголовніша підтримка ось (Євген – прим. ред.), він мені каже терпіти, бо далі ще гірше", - сміючись, поділилася Татарінцева в коментарі "Люкс ФМ".

Євген Кот з дружиною / Фото: instagram.com/kot_jenya

Після подолання труднощів Наталя та Євген з головою поринули у батьківство. Щаслива пара зазначила, що вже навіть ролі розподілила. Так, зірковий тато зазвичай виступає добрим поліцейським і проводить час з донькою здебільшого за веселощами. А ось мама активно займається вихованням та доглядом за малечею.

"Здебільшого Наталя з малою. Тато у нас більше грається. Постійні веселощі. Наталя виховує, а я тато. Добрий і поганий поліцейський", - зізналися молоді батьки.

Нагадаємо, хореограф Євген Кот з дружиною Наталією замилували ніжними фото з 4-місячною донькою Лелею у вишуканих образах.

Читайте також: