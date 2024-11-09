Дружина Юрія Ткача емоційно привітала коханого з 41-річчям і показала їхню підрослу доньку

Відомий український гуморист, ведучий Юрій Ткач 9 листопада святкує день народження.

Свої вітання імениннику в Instagram вже написало чимало зірок. Проте найголовніше Юрій отримав від дружини Вікторії. Вона присвятила коханому допис і пригадала їхній родинний жарт про восьмирічну різницю у віці. Так, Вікторія побажала 41-річному чоловіку не втрачати жаги до життя й навіть заговорила про плани народити другу дитину.

"І майже кожного дня жарти про різницю в віці є в нашому житті! Так, тобі вже ніколи не буде 33, як мені, але сьогодні тобі 41! Кажуть, у чоловіків життя тільки починається після 40. Згодна, але тільки якщо зі мною, бо інакше… З твоїм днем, з днем народження. Люблю тебе, мій всесвіт! Хочу в такому складі, як на фото і ще Буська, і на все життя", - замилувала дружина шоумена.

Юрій Ткач з дружиною та донькою / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

У коментарях доєдналися до вітань Юрія Ткача й засипали його щирими побажаннями:

Щиро вітаємо, міцного здоров'я, божого благословення і мирного неба

Вітаю!

Вітаємо Юрія, щастя та здоров'я в особистому новому році

Тим часом іменинник на привітання дружини відреагував так: "Я вас безмежно люблю!".

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес показався з обраницею на відпочинку. Пара замилувала романтикою на тлі гір.

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