Дружина Юрія Ткача ошелешила чуттєвим танцем: "10 років ховала таку себе"

Вікторія станцювала румбу.
Дружина актора студії "Квартал 95" Юрія Ткача здивувала фоловерів своїм талантом.
Вікторія поділилася відео в Instagram, на якому чуттєво танцює. У чорно-білому ролику кохана шоумена постала у чорній сукні. Вона виконала румбу.
"Публікую це відео і піджилки тремтять... Господи, невже я така боягузка?! І мені не страшна критика або якесь нерозуміння з боку. Саме розуміння того, що я настільки оголю свою душу. І борюся зі своїми ж страхами! Я 10 років ховала таку себе! 10 років я не відчувала такого бажання відкрити себе таку... А зараз як ковток свіжого повітря... Мені це просто необхідно!!! Не знаю, до чого це приведе і чи приведе взагалі… Але знаю точно одне, треба робити так, як відчуваєш і нічого не боятися", – прокоментувала вона.
Виявляється, Вікторія займалася бальними танцями від 5 років та брала участь у різноманітних турнірах.
У коментарях ошелешені юзери закликали Віку не зупинятися і далі танцювати, оскільки у неї це чудово виходить.
- Ви неймовірна!!! Не зупиняйтеся!!!
- Це красиво та чуттєво! Давай ще
- Дуже гарно та душевно
- Яка пластика, руки!
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