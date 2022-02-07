Дружина Юрія Ткача ошелешила чуттєвим танцем: "10 років ховала таку себе"

Вікторія станцювала румбу.

Дружина актора студії "Квартал 95" Юрія Ткача здивувала фоловерів своїм талантом.

Вікторія поділилася відео в Instagram, на якому чуттєво танцює. У чорно-білому ролику кохана шоумена постала у чорній сукні. Вона виконала румбу.

"Публікую це відео і піджилки тремтять... Господи, невже я така боягузка?! І мені не страшна критика або якесь нерозуміння з боку. Саме розуміння того, що я настільки оголю свою душу. І борюся зі своїми ж страхами! Я 10 років ховала таку себе! 10 років я не відчувала такого бажання відкрити себе таку... А зараз як ковток свіжого повітря... Мені це просто необхідно!!! Не знаю, до чого це приведе і чи приведе взагалі… Але знаю точно одне, треба робити так, як відчуваєш і нічого не боятися", – прокоментувала вона.

Виявляється, Вікторія займалася бальними танцями від 5 років та брала участь у різноманітних турнірах.

Дружина Юрія Ткача – Вікторія / instagram.com/viktoriya_tka4

Дружина Юрія Ткача – Вікторія / instagram.com/viktoriya_tka4

У коментарях ошелешені юзери закликали Віку не зупинятися і далі танцювати, оскільки у неї це чудово виходить.

Ви неймовірна!!! Не зупиняйтеся!!!

Це красиво та чуттєво! Давай ще

Дуже гарно та душевно

Яка пластика, руки!

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