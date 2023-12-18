Дружина Юрія Ткача показала, як минула перша вистава їхньої 9-річної доньки й зачарувала її співом

17 грудня донька відомого українського гумориста, зірки "Кварталу 95" і ведучого "Я люблю Україну" Юрія Ткача Ліза дебютувала в ролі Герди в новорічному мюзиклі "Снігова королева".

Кадрами з вистави поділилася дружина зірки Вікторія у своєму фотоблогу. Так, на початку були запальні танці. А згодом Ліза постала у першій сцені. В ролі Герди вона розмовляла з Каєм і бабусею. Майже всі репліки юних акторів були заздалегідь записані у студії.

Словом, весь мюзикл був дещо переінакшений на сучасний лад. Зокрема, було багато гумору. У тому числі зачепилася тема війни й "прокляття москалів".

Донька Юрія Ткача вперше виступила на сцені театру й зачарувала своїм співом

Посеред вистави Ліза вразила сюрпризом. Вона чуттєво заспівала під трек MamaRika і KOLA "Люди". Щоправда, слова були зміненими й стосувалися сюжету "Снігової королеви". Така несподіванка подарувала дівчинці бурхливі оплески із зали.

Юрій Ткач і Вікторія сиділи підтримували донечку в перших рядах. За їх словами, вони дуже пишаються першим виступом 9-річної дитини. Наприкінці вистави батьки ніжно поцілували, обійняли її й подарували на сцені квіти.

"Тільки вперед, моя люба!", - розчулила підписом дружина Юрія Ткача.

Цікаво, що всі кошти з вистави пішли на допомогу військовим.

Раніше донька зіркового подружжя Ліза показувала, як готується до своєї першої ролі. Дружина Юрія Ткача поділиласявідео зі студії та розповіла про хвилювання.

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