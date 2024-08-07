Дружина Юрія Ткача показалася в лікарняній палаті і розповіла про проблеми зі здоров'ям

Дружина актора студії "Квартал 95" Юрія Ткача показалася в лікарні і розповіла про проблеми зі здоров'ям.

У своєму Instagram Вікторія Ткач поділилася, що мусила звернутися за допомогою до лікарів. Річ у тім, що в обраниці шоумена у нирках утворилися камені. Тож, коханій актора необхідно було їх видалити. На щастя, у Вікторії був лише один камінь розміром в 1 см.

"Ну, що, чи є в мене тут такі самі заводи, як і я, з виробництва каменів у нирках? Сьогодні (7 серпня – прим. ред.) буду прощатися з моїм малим розміром в 1 см", - поділилася з користувачами Вікторія.

Дружина Юрія Ткача в лікарні / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Згодом дружина Юрія Ткача знову вийшла на зв'язок та показалася в лікарняній палаті. Вікторія повідомила, що лікарі виконали процедуру з видалення каменів з нирок. Обраниця шоумена також опублікувала знімок, на якому усміхненою позувала перед камерою. Судячи з фото, процедура минула успішно, а Вікторія Ткач чудово почувається.

Дружина Юрія Ткача / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Нагадаємо, нещодавно старший син знаменитого подружжя Девіда та Вікторії Бекхемів опинився в лікарні. 25-річний Бруклін повідомив про серйозну травму.

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