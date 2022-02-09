Дружина Юрія Ткача розповіла про свою вагу та комплекси

Вікторія поділилася, що почала боротьбу із зайвими кіло.

Дружина актора студії "Квартал 95" Юрія Ткача – Вікторія – відверто розповіла про свою вагу та комплекси.

В Instagram, жінка опублікувала допис, де поділилася, що її вага часто "стрибає". Так, при зрості 176 см обраниця зірки могла важити і 50 кг, і 78. Блогерка зазначила, що зазвичай або стрімко худне, або знову набирає зайві кіло, а разом з ними і комплекси.

Дружина Юрія Ткача / instagram.com/viktoriya_tka4

"Не те щоб, думка сторонніх сильно впливає на мене, але все ж таки… Ну наприклад, коли в моїй присутності люди починають обговорювати розмірно меншу, ніж я, даму в контексті "яка вона товста" або "ой, вона так погладшала"... Мимоволі думаєш, чи про тебе ці люди те саме кажуть, коли тебе немає поряд. Або... Я можу жартувати на тему своєї фігури. Типу краще, ніж я про себе пожартувати - ніхто не зможе (адже коли ти говориш сам про свої недоліки, це лайт, а коли збоку – це як скалка в пальці! Начебто не значно, але все ж таки не приємно!). Я ж не жартую про чийсь ніс, родимку на обличчі або нерівні брови. Ніс, родимку на обличчі та брови теж можна відкоригувати, як і вагу з фігурою", – розповіла вона.

Дружина Юрія Ткача / instagram.com/viktoriya_tka4

Ткач додала, що намагається боротися з комплексами, але не завжди їй це вдається. Вона зазначила, що тверезо дивиться на свої недоліки і розуміє, що список відмовок може бути нескінченним і лише бажання та сила волі може призвести до результату.

"Мабуть, треба поєднувати вчитися "себе любити" та "працювати над своїм тілом"! Наразі я знову виходжу на стежку боротьби з моїми вже такими рідними зайвими кг... З кожним кг, що йдуть, йдуть і комплекси (принаймні у мене саме так)" – повідомила Вікторія.

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