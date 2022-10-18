Дружина Юрія Ткача розсмішила Мережу кумедним відео із донькою

Кохана актора "Кварталу 95" Юрія Ткача Вікторія розсмішила шанувальників новим відео із донькою Лізою.

Дружина гумориста поділилася відео, на якому дівчинка бешкетувала перед початком уроків у школі. Із портфелем на плечах Ліза показала кумедні танці.

У такий спосіб дівчинка намагалася розважитися, поки чекала закінчення повітряної тривоги, яка розпочалася перед самим початком навчального процесу.

"Головне - це правильний настрій! Знову після тривоги до школи", - підписала відео Вікторія.

Кадри із Лізою одразу викликали усмішки у користувачів Мережі.

Дуже смішно! І в кого вона така?

Яка дитина кумедна! Просто чудо!

Лізуся - молодчинка!

Зазначимо, що цьогоріч донька Юрія Ткача вирушила до другого класу в одну зі столичних шкіл. Певний час родина актора перебувала за кордоном, проте через деякий час Вікторія із донькою вирішили повернутися до України.

Раніше Юрій Ткач розповів, чи знав про початок повномасштабної війни в Україні заздалегідь.

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