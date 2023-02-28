Дружина Юрія Ткача у 9 річницю шлюбу з чоловіком показала архівні кадри з їхнього весілля

У родині актора студії "Квартал 95" Юрія Ткача свято. Сьогодні, 28 лютого, знаменитість святкує дев'яту річницю шлюбу з коханою Вікторією.

У своєму фотоблогу дружина Ткача ніжно привітала чоловіка. Вона зазначила, що хоч у шлюбі вони дев'ять років, утім стосунки їхні тривають вже майже 11. Вікторія подякувала долі за те, що звела її з чоловіком.

Весілля Юрія Ткача / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

"Майже 11 років разом! Вже 10 років нашій Бусі (собачці – прим. ред). Сьогодні 9-та річниця весілля. А Лізі вже 8 років… Вірю в долю і в те, що вона знає трохи більше за нас… Стільки років вона водила нас поруч одне з одним, наче готувала нас до зустрічі…А потім просто штовхнула одне до одного! Від того моменту в моєму серці кохання до тебе, а в душі - віра в нас! Обожнюю! Без тебе навіть не дихаю..", - зворушливо звернулася до чоловіка Вікторія.

Дружина Юрія Ткача з хатньою улюбленицею / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Також дружина Юрія Ткача опублікувала у фотоблогу архівні фото, які були зроблені під час їхнього весілля.

Весілля Юрія Ткача / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

До речі, у коментарях під дописом закоханих з річницею привітала танцівниця Ілона Гвоздьова, яка написала: "Вітаю вас і бажаю витримки, міцної сім'ї, здоров'я і шаленого кохання". Також гумористка Ірина Гатун звернулася до парочки зі словом - "гірко!".

Весілля Юрія Ткача / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

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