Дружина загиблого на війні режисера Віктора Ониська відмовилася від ордена "За заслуги"

Ольга Бірзул пояснила своє рішення відмовитися від ордена, яким посмертно нагородили її чоловіка.

Дружина загиблого на війні режисера монтажу Віктора Ониська, культурна менеджерка й кінокураторка Ольга Бірзул, відмовилася від ордена "За заслуги", яким посмертно нагородили її чоловіка.

Зокрема, Ониська посмертно хотіли вшанувати орденом за вагомий особистий внесок у розвиток української кінематографії, заслуги в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну сумлінну працю.

В коментарі "Суспільному Культура" Бірзул так прокоментувала своє рішення відмовитися від ордена. На думку дружини загиблого Ониська, кінематографісти, які стали на захист країни добровільно, не мають бути в одному списку з тими, хто залишився в тилу.

Віктор Онисько з дружиною та донькою / Фото: facebook.com/olga.birzul

Це, на її думку, несправедливо стосовно загиблих військових і тих, хто продовжує боротьбу на фронті. Крім того, вона зауважила, що серед нагороджених відсутні професіонали, які представляли Україну на міжнародних кінофестивалях після початку повномасштабної війни. За її словами, у списку нагороджених переважають ті, хто є лояльним до Держкіно.

Віктор Онисько з донькою / Фото: facebook.com/olga.birzul

Окрім цього, Бірзул зазначила, що була відсутня комунікація з боку Держкіно, оскільки вона дізналася про нагородження через соцмережі.

Нагадаємо, що український режисер монтажу Віктор Онисько, який працював над фільмами "Сторожова застава", "Захар Беркут", "Віддана", загинув на війні наприкінці 2022 року. Захисник двічі воював на "нулі" – Херсонщина й Донбас.

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