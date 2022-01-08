Дружина Жені Кота відверто зізналася, чому у них немає дітей: "Не можу не переживати"

Дружина Жені Кота відверто зізналася, чому у них немає дітей: "Не можу не переживати"

Наталія Татаринцева зараз найбільше мріє про те, щоб стати мамою.

Хореограф Женя Кот та його дружина, чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татаринцева у шлюбі п'ять років.

Подружжя зізналося, чому за цей час так і не стало батьками. В інтерв'ю Маші Єфросініній у програмі "Мій секрет" закохані розповіли, що завагітніти та виносити дитину поки що не вдається. А все через фізичні та психологічні навантаження Наталії. Особливо вона стресувала, коли була в олімпійській збірній і "працювала на країну".

Женя Кот та Наталія Татаринцева / instagram.com/kot_jenya

"Звісно, це не могло не відбитися на моєму здоров'ї. Ви знаєте, що гімнастки дорослішають пізніше в гормональній системі, регуляції роботи всіх ендокринних систем. Зараз є відлуння мого минулого, спорту. Це стреси, кількість виступів, постійний адреналін, бо у мене були виступи кожні три дні. Ти розумієш, коли дівчина, яка стресує кожні три дні, виступає і фізично працює... Моя гормональна система одного дня сказала: "Окей, ми поки що почекаємо". Я намагаюся себе зараз гармонізувати у цьому. Я не можу не переживати через це, бо це мій стан, як жінки", – заявила Татаринцева.

Женя Кот та Наталія Татаринцева / instagram.com/kot_jenya

Втім, гімнастка позитивно налаштована та переконана, що зовсім скоро у них все вдасться. Обраниця Кота зізналася, що іноді плаче, адже зараз найзаповітніша мрія 31-річної спортсменки – стати мамою.

"Досліджуючи себе, я щоразу розумію: "Блін, та я здорова, чому ж не виходить?" Я на 100 відсотків змінила свій графік. Вважаю, що потрібен час – і в нас все вийде. Женя підтримує мене, ми говорили на цю тему. Якось він мені сказав: "Знаєш, як би там не було, мені все одно. Ми зробимо цю дитину або самі, або якимось іншим шляхом. У нас все буде, заспокойся, я з тобою". Ці слова повністю задовольнили мене як жінку", – додала вона.

Женя Кот та Наталія Татаринцева / instagram.com/kot_jenya

Також Татаринцева додала, що подружжя консультується з лікарями.

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