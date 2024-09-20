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Дружина Зінченка показала їхню 3-річну донечку та як вони розкішно відсвяткували її день народження

Дружина Зінченка показала їхню 3-річну донечку та як вони розкішно відсвяткували її день народження

Олександр Зінченко з родиною / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Свято дівчинки минуло у казковій тематиці.

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка ведуча Влада Седан замилувала фото з особливого свята їхньої донечки Єви.

Так, на початку серпня донька футболіста відсвяткувала день народження. Втім, лише зараз Влада у фотоблогу Єви розсекретила, який сюрприз вони з Олександром підготували для маленької іменинниці. Зокрема, зіркове подружжя організувало їй казкове святкування у рожевих відтінках.

Олександр Зінченко з родиною / © instagram.com/v.lada_sedan
Олександр Зінченко з родиною / Фото: instagram.com/v.lada_sedan
Олександр Зінченко з родиною / © instagram.com/v.lada_sedan
Олександр Зінченко з родиною / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Також відповідно під свято все сімейство Зінченка обрало family-лук. Зокрема, Олександр з молодшою донечкою Леєю були одягнуті у білі відтінки, а ось Влада з іменинницею обрали для себе сукні ніжно-рожевих відтінків, щоб гармонійно поєднуватися з іншими членами родини.

На локації поблизу сімейного гніздечка пари було чимало декорацій у вигляді будиночку феї та квітів. Маленька іменинниця також доповнила свій казковий образ тимчасовими тату та канекалоном у волоссі.

Олександр Зінченко з родиною / © instagram.com/v.lada_sedan
Олександр Зінченко з родиною / Фото: instagram.com/v.lada_sedan
Олександр Зінченко з родиною / © instagram.com/v.lada_sedan
Олександр Зінченко з родиною / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Вже під вечір на 3-річну Єву чекав торт зі свічками, який задекорували квітами та єдинорогом.

Олександр Зінченко з родиною / © instagram.com/v.lada_sedan
Олександр Зінченко з родиною / Фото: instagram.com/v.lada_sedan
Олександр Зінченко з родиною / © instagram.com/v.lada_sedan
Олександр Зінченко з родиною / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Нагадаємо, нещодавно гуморист Максим Галкін показав підрослих дітей-двійнят від Пугачової та також привітав їх з 11-річчям.

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