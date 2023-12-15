Дружина Зінченка показала їхню 4-місячну доньку та ніжно привітала чоловіка з важливим святом

Сьогодні, 15 грудня, український футболіст Олександр Зінченко відзначає своє 27-річчя.

З нагоди свята його дружина, ведуча Влада Седан у своєму фотоблогу присвятила обранцю допис. Вона оприлюднила декілька родинних світлин. Вочевидь нещодавно подружжя влаштувало сімейну фотосесію.

Зокрема, на першому фото вся родина позує на дивані. На зворушливому портреті прихильники змогли роздивитися дітей знаменитості: дворічну Єву та чотиримісячну Лею.

Олександр Зінченко з родиною / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

А на другій світлині зображений лише Зінченко та його найменша донька Лея, якій виповнилося чотири місяці. Дівчинка солодко спить у тата на руках.

Олександр Зінченко з 4-місячною донькою / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

У дописі під такими ніжними фото дружина Зінченка замилувала своїм зізнанням йому у коханні.

"З днем народження, Сашо! Ми з дівчатками тебе сильно любимо", - розчулила Седан.

Безліч прихильників доєдналися до вітань і наголосили на тому, що сім'я має неперевершений зовнішній вигляд.

Нагадаємо, нещодавно Влада Седан ділилася чорно-білими знімками з тоді ще тримісячною донькою Леєю. Прихильники відреагували на незвичне іноземне ім'я дитини.

Читайте також: