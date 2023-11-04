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Дружина Зінченка вперше показала обличчя їхньої тримісячної доньки

Дружина Зінченка вперше показала обличчя їхньої тримісячної доньки

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Дружина Зінченка вперше показала обличчя їхньої тримісячної доньки

Олександр Зінченко та Влада Седан / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Також стало відомо ім'я дівчинки зіркового подружжя.

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, ведуча Влада Седан розмістила серію знімків з донькою та показала, який вигляд має дівчинка.

У своєму Instagram дружина Зінченка замилувала ніжною фотосесію з тримісячною донькою. На фото повністю видно обличчя малюка. На кадрах тримісячна дівчинка позує у мами в обіймах, а щаслива Седан ніжно цілує дитину.

Окрім того, що Влада вперше показала обличчя донечки, разом з тим вона розсекретила її ім'я:

"Привіт усім! Це Лея", – зворушливо та коротко підписала фото Седан.

Влада Седан з донькою / © instagram.com/v.lada_sedan
Влада Седан з донькою / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

У коментарях активні юзери взялися вітати подружжя, реагувати на іноземне ім'я та схожість дитини з батьком:

  • Красунечка! Нехай росте здоровенька
  • Це тільки мені здається, що маленька Лея схожа на тата?
  • Яке гарне ім'я
  • Дуже схожа на татка
  • Прекрасна малеча, ім'я дуже красиве!
Влада Седан з донькою / © instagram.com/v.lada_sedan
Влада Седан з донькою / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Зазначимо, для сім'ї Зінченків це вже друга дитина. Пара також виховує старшу доньку Єву. Про народження другої дитини прихильники дізналися на початку серпня 2023 року. Наразі вся родина перебуває у Великобританії.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Світлана Тарабарова теж розчулила домашньою фотосесією зі старшою донькою. До того ж артистка розказала, на кого схожий характер трирічної Марії.

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Дата публікації
Перегляди
469
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