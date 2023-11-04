Дружина Зінченка вперше показала обличчя їхньої тримісячної доньки

Також стало відомо ім'я дівчинки зіркового подружжя.
Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, ведуча Влада Седан розмістила серію знімків з донькою та показала, який вигляд має дівчинка.
У своєму Instagram дружина Зінченка замилувала ніжною фотосесію з тримісячною донькою. На фото повністю видно обличчя малюка. На кадрах тримісячна дівчинка позує у мами в обіймах, а щаслива Седан ніжно цілує дитину.
Окрім того, що Влада вперше показала обличчя донечки, разом з тим вона розсекретила її ім'я:
"Привіт усім! Це Лея", – зворушливо та коротко підписала фото Седан.
У коментарях активні юзери взялися вітати подружжя, реагувати на іноземне ім'я та схожість дитини з батьком:
- Красунечка! Нехай росте здоровенька
- Це тільки мені здається, що маленька Лея схожа на тата?
- Яке гарне ім'я
- Дуже схожа на татка
- Прекрасна малеча, ім'я дуже красиве!
Зазначимо, для сім'ї Зінченків це вже друга дитина. Пара також виховує старшу доньку Єву. Про народження другої дитини прихильники дізналися на початку серпня 2023 року. Наразі вся родина перебуває у Великобританії.
Нагадаємо, нещодавно українська співачка Світлана Тарабарова теж розчулила домашньою фотосесією зі старшою донькою. До того ж артистка розказала, на кого схожий характер трирічної Марії.
Читайте також: