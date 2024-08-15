Дружина зірки "Ліги Сміху" Віктора Розового показала його одразу після операції на голові

Обраниця шоумена поділилася роликом, як він відходив від наркозу.

Дружина коміка та зірки "Ліги Сміху" Віктора Розового показала, який він вигляд мав одразу після операції на голові.

Так, гумористові, який у березні отримав серйозне поранення, вставили титанову пластину в череп. Наразі Розовий відновлюється після чергової операції. Тим часом дружина коміка – Ольга – у своєму TikTok показала, який він вигляд мав після хірургічного втручання.

Зокрема, на відео Віктор Розовий лежав у лікарняному ліжку та відходив від наркозу. Гуморист весь час ділився своїми думками з коханою.

Дружина зірки "Ліги Сміху" Розового показала, який вигляд мав чоловік після операції на голові

"Кришечка закрита (титанова пластина в голову вставлена – прим. ред.). Бог приходив, казав: "Вітька, я тебе люблю", - підписала ролик з чоловіком Ольга.

Нагадаємо, у березні цього року Віктор Розовий, який воював проти російських окупантів на передовій, отримав серйозне поранення голови під час виконання бойового завдання. Артиста одразу госпіталізували до лікарні, де йому зробили низку операцій та стабілізували стан. Гумориста планували відвезти на лікування за кордон, однак наразі це протипоказано. Віктор Розовий перебуває в Україні та проходить курс реабілітації.

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