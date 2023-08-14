Дружині Тимура Мірошниченка посеред ночі викликали швидку – Інні різко стало зле

Дружина телеведучого Тимура Мірошниченка - Інна – шокувала, як їй різко стало зле посеред ночі, що аж довелося викликати швидку.

В Instagram-stories обраниця шоумена поділилася, що стан її здоров'я погіршився після весілля знайомих, де вони з Тимуром та дітьми були гостями. Сімейство повернулося додому досить рано, однак вже о 22:30 стан здоров'я Інни різко погіршився. Дружина Мірошниченка поділилася, що все почало боліти, їй стало холодно, а коли вона спробувала дійти до ванної кімнати, то не змогла, адже тіло паралізувало.

Тимур Мірошниченко з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Ми пішли спати о 22:00, бо троє дітей. Протягом свята ми не пили, бо троє дітей. Їли, як усі. О 22:30 мені стає різко дуже погано. Починає все боліти. Холодно. Тіло обпікає холодом (це не озноб). Я намагаюся встати і дійти до ванної, зігрітися. Доходжу. У ванній мене починає паралізувати. Я бачу, як кінцівки біліють і скручуються…Доходить до живота...", - пригадала Інна.

Інна Мірошниченко з дітьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тимур Мірошниченко зрозумів, що його дружина погано почувається. Він доніс її до ліжка та побіг по допомогу. Коли Інна почала блювати, то довелося негайно викликати швидку. Однак, коли приїхали медики, то не змогли надати першу допомогу. Виявилося, що у них немає навіть необхідних приладів. Інні запропонували лягти до лікарні, де зранку її обстежили б лікарі.

"Тім це відчув, прийшов до мене. Швидко відніс на ліжко і побіг по допомогу. Почалася блювота. Викликали швидку. Швидка їхала 90 хвилин. Увесь цей час чотири людини масажували акупунктурні точки, аби я не втратила свідомість. А я тільки думала, чи витримає серце такі довгі судоми…Приїхала швидка ні з чим! Не те що дефібрилятора не було, навіть термометра. Запропонували відвезти мене до лікарні (ще 90 хв, там чекати до 7 ранку, поки почнеться робочий день, бо нікого немає). На годиннику перша година ночі. Від такої допомоги я відмовилась", - поділилася дружина Мірошниченка.

Інні Мірошниченко різко стало зле / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Врешті, Інні допомогла лікарка, яка працює в їхній компанії. Вона вколола обраниці шоумена ліки, і та заснула. Однак Інна й досі не зрозуміла, що з нею сталося та чому їй різко стало зле.

"У нас у компанії була лікарка. Я довірилась їй. Вона обколола мене чимось, мене відпустило і я заснула. Чому не давала зробити це раніше? Бо хотіла, аби мені діагностували причину, а не рандомно колоти. Але вибору не було. Станом на зараз я здорова. Що це було – невідомо", - додала дружина Мірошниченка.

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