Дружині Віктора Павліка стало зле після пологів, вона опинилася під крапельницею

Катерина розповіла, що з нею сталося.

Дружині Віктора Павліка, його концертній директорці Катерині Реп'яховій, яка 15 червня народила сина, стало зле після пологів.

Про це молода мама розповіла у сторіс своєї сторінки в Instagram. Катерина розмістила фото, на якому зображена під крапельницею. "Мені стало гірше. Пізніше вийду на зв'язок", - поділилася Реп'яхова.

instagram.com/repyahovakate

Пізніше дівчина розповіла, що ж сталося. За словами обраниці Павліка, у неї загострилася давня хвороба –цистит.

instagram.com/repyahovakate

"Мені вже краще. Мені зробили крапельницю. Справа в тому, що в мене загострився мій цистит, я терпіла скільки могла, потім вже здалася. Хотіла сьогодні повернутися до звичного життя, але поки не виходить", - поділилася Катерина.

instagram.com/repyahovakate

Водночас, новоспечена матуся поділилася, що дуже радіє своєму новому статусу. Дівчина розповіла, що малюк їсть дуже часто, а вона почувається найщасливішою.

instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, днями дружина Віктора Павліка показала, що він їй подарував за сина. Віктор Франкович зробив дуже милий подарунок у вигляді коштовної прикраси.

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