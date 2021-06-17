Дружині Віктора Павліка стало зле після пологів, вона опинилася під крапельницею

Катерина розповіла, що з нею сталося.
Дружині Віктора Павліка, його концертній директорці Катерині Реп'яховій, яка 15 червня народила сина, стало зле після пологів.
Про це молода мама розповіла у сторіс своєї сторінки в Instagram. Катерина розмістила фото, на якому зображена під крапельницею. "Мені стало гірше. Пізніше вийду на зв'язок", - поділилася Реп'яхова.
Пізніше дівчина розповіла, що ж сталося. За словами обраниці Павліка, у неї загострилася давня хвороба –цистит.
"Мені вже краще. Мені зробили крапельницю. Справа в тому, що в мене загострився мій цистит, я терпіла скільки могла, потім вже здалася. Хотіла сьогодні повернутися до звичного життя, але поки не виходить", - поділилася Катерина.
Водночас, новоспечена матуся поділилася, що дуже радіє своєму новому статусу. Дівчина розповіла, що малюк їсть дуже часто, а вона почувається найщасливішою.
Нагадаємо, днями дружина Віктора Павліка показала, що він їй подарував за сина. Віктор Франкович зробив дуже милий подарунок у вигляді коштовної прикраси.