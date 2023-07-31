Дружину Джастіна Бібера Гейлі запідозрили у вагітності – ЗМІ

Співак нібито випадково проговорився, що його обраниця при надії.

Дружину канадійського співака Джастіна Бібера, американську модель Гейлі Бібер, запідозрили у вагітності.

Такі чутки поширилися в західних ЗМІ після того, як у соцемережі TikTok користувач під псевдонімом biebervelli опублікував нібито відео-розмову виконавця з обраницею. Тоді пара йшла разом з друзями. Джастін сказав Гейлі: "Я розумію, що ти вагітна, але…".

Після цих слів Бібер помітив, що його знімають папараці, припинив розмову та повернувся до камери спиною.

Розмова Джастіна та Гейлі Біберів потрапила на камеру / Фото: скриншот з відео

Врешті, чи дійсно Гейлі вагітна, невідомо. Подружжя наразі не дає жодних коментарів щодо цих пліток. Однак раніше дружина Бібера говорила, що хоче мати дітей, щоправда, боїться ставити свою кар'єру на паузу. Тим часом й сам співак планує стати батьком, однак поважає рішення коханої.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Луна оголосила про другу вагітність. Виконавиця показалася з помітно округлим животиком та пояснила, чому останнім часом дивно поводилася на концертах.

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