Дружину Григорія Решетніка розкритикували у Мережі через "веселощі за кордоном": вона відповіла

Дружина телеведучого Григорія Решетніка - Христина - знову зіштовхнулася з критикою у Мережі.

Днями разом зі своїм чоловіком блогерка вирушила за кордон. На своїй сторінці в Instagram Христина поділилася щасливими кадрами з аеропорту, а також показала, як робить покупки в люксових магазинах. У підписі до відео дружина Решетніка запропонувала підписникам вгадати, до якої країни вона поїхала.

Христина Решетнік показала, як весело проводить час за кордоном в день атаки по Харкову

Однак не всім шанувальникам здалося доречним публікувати подібний контент, адже цього ж дня Україну сколихнула новина про жорстокий удар окупантів по Харківщині, через який загинуло понад 50 людей.

Якщо чесно, це трохи недоречно таке виставляти коли в країні траур.

Якщо зробив 3 дітей і більше можна виїжджати з країни, подорожувати, радіти життю, а у кого 1 або 2 дитини повинні гинути і сидіти в окопах! Фу, мерзенно на це все дивитися.

Ось так і живемо, одні воюють, інші роз'їжджають по курортах!

Зараз, коли Харківщина, Харків потопає в крові ваші відео не доречні.

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Христина мовчати не стала та наступного дня відповіла коментаторам. За словами дружина ведучого, їхня поїздка була робочою і вони з чоловіком вже повернулися до України. Як наголосила дружина ведучого, вони з чоловіком продовжують допомагати ЗСУ та підтримувати країну, а смуток кожен українець відчуває щодня.

"Складні переїзди та перельоти - Київ, Краків, Дубай, Лондон, Краків - це все за останні кілька днів. Тому усі мої "добрі" дописувачі, не переймайтесь! Подорож була робочою! Вже в Україні, як і в попередні роки, місяці, тобто завжди! Я та моя сім'я працюємо аби допомагати нашим Героям і Героїням! Закликаю й вас робити те саме, а не займатися писаниною і хейтом! Хоча, я знаю, що мої справжні підписники все розуміють і відчувають! Будьте добріші і сійте в душі любов, і віру в краще майбутнє! А щодо смутку - то він завжди на душі кожного українця і українки! Та триватиме доки не настане перемога А вона обов'язково буде!", - написала Решетнік.

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

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