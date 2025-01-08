Дружину Григорія Решетніка з трьома дітьми не впустили до Польщі: "Розвернули на кордоні"

Дружину ведучого Григорія Решетніка разом із трьома дітьми не впустили до Польщі.

Про це блогерка Христина Решетнік повідомила у своєму Instagram. Обраниця шоумена разом із трьома дітьми мала їхати на відпочинок за кордон. Зокрема, вони мусили дістатися до одного з аеропортів Польщі, щоб вже звідти полетіти далі. Однак стався неприємний інцидент. Христина поділилася, що їх не пропустили через кордон. Тож, блогерці разом із дітьми довелося повертатися до України.

"Без пригод не обійшлося. Розвернули на кордоні…Довелося повертатися назад до України. Скоро розповім більше за цю ситуацію, щоб у вас не повторилось", - поділилася блогерка.

Допис Христини Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Врешті, Христині разом із дітьми таки вдалося потрапити до Польщі та дістатися до аеропорту в Катовіце. Чому спершу їх не пропустили через кордон – дружина Решетніка пообіцяла згодом розповісти. Поки ж обранця ведучого в очікуванні відпустки. Особливо блогерка тішиться за дітей, які хоча б деякий час поживуть не в реаліях війни.

"Катовіце! Всього-на-всього 1000 км, і ми в аеропорту. А раніше 20 хвилин і вилітаєш із Борисполя…Вже навіть забулось, що таке було. Але, попри втому, діти все одно щасливі, бо деякий час поживуть в спокої", - зазначила Христина.

Христина Решетнік разом із дітьми / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

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