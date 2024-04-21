Дружину Павліка довели до сліз хейтери через 2-річного сина: Реп'яхова різко відповіла на образи

Дружина співака Віктора Павліка - бізнесвумен та блогерка Катерина Реп'яхова – пожалілася на образливі коментарі від хейтерів, які просто довели її до сліз.

Зокрема, Катя у своєму Instagram поділилася, що Михасику майже три рочки, а він поки що не розмовляє. Утім, блогерка не сидить, склавши руки, та не чекає на те, поки він сам заговорить, а працює зі спеціалістами. Дружина виконавця поділилася, як минає їхній корекційний шлях до запуску мовлення.

Утім, не всі користувачі написали Реп'яховій слова підтримки. Знайшлося чимало коментаторів, які почали навішувати на сина блогерки та співака свої "діагнози". Дружина Павліка не стала терпіти та різко відповіла на образливі коментарі.

Катерина Реп'яхова з сином від Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Розумників викликали? Я думаю, що ця людина ніколи нормальною не стане, а мій хлопчик ще всім покаже. Якби "воно" несло покарання за свої слова, такою сміливою б не було. Через таких людей в нашому суспільстві ненормотипові діти вважаються чимось ганебним. Це велика біда", - різко висловилася Катерина.

Щоправда, слова коментаторів таки зачепили Реп'яхову, вона не стримала сліз та розплакалася. Тим не менш, Катерина наголосила, що пишається своїм сином та зробить все можливе, аби він скоріше почав говорити.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я пишаюся бути мамою ненормотипової дитини. Мій син обрав мене своєю мамою, тому що знав, що лише я зможу любити його таким, який він є, тому що саме я пройду з ним цей важкий шлях. Саме я буду тримати його за руку стільки, скільки йому буде потрібно...", - додала Катерина.

Катерина Реп'яхова з сином від Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова розповіла, як Віктор Павлік погрожував їй розлученням. Блогерка зізналась, через що її чоловік робив такі категоричні заяви.

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