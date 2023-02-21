Дружину Віктора Павліка розкритикували у Мережі після фотосесії в трусах : "Мітите в порно?"

Дружина співака Віктора Павліка та його концертна директорка Катерина Реп'яхова здивувала шанувальників кадрами з нової фотосесії.

Зазвичай у Instagram блогерки шанувальники звикли бачити сімейні світлини чи досить романтичні образи від Катерини. Однак цього разу дружина Павліка поділилася сміливими фото, на яких позувала у трусах та майці. На світлинах Реп'яхова розсунула ноги та дивилася просто в камеру.

"Побачити себе іншою", - підписала добірку Катерина.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Втім, не усім підписникам Реп'яхової такий контент здався вдалим. У коментарях під фото блогерку розкритикували за вульгарний образ та недоречну публікацію.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Чого мені сьогодні не вистачало в стрічці новин, так це розчопиреної Реп'яхової!

Люди кожний день гинуть, кому ці фото потрібні!

Така була гарна фотосесія, нащо нам ваша п*****?!

Катерино, ви мітите в порно?

Катю, з фотошопом дуже перестаралися...

Катерина відреагувала на критику у свій бік та порадила усім хейтерам так само швидко робити донати на ЗСУ, як вони пишуть їй коментарі.

"Щоб ті критики так швидко донатили, як пишуть", - написала Реп'яхова.

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