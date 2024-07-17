Дружину Віктора Павліка у Молдові зупинили поліцейські: "Буду намагатися оминати цю країну"

Також блогерка обурилася через вартість паркінгу за 26 днів.
Дружина співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова – поскаржилася, що в Молдові її двічі зупинили поліцейські.
Блогерка повертається з Ізраїлю до України. Кордон Катерина перетинала в Молдові, тож саме там і залишила автівку. Спочатку обраниця виконавця обурилася, що за 26 днів заплатила за паркінг понад 26 тисяч гривень. Катерина вважає, що це зависока ціна, а на українцях таким чином "наживаються". Тож, наступного разу блогерка обиратиме іншу країну для перетину кордону.
"На Молдову я дуже зла! Понад 26 тисяч гривень – вартість паркінгу за 26 днів. Я вважаю, що це використання нашого положення у своїх цілях. Наступного разу всіма силами я буду намагатися оминати цю країну", - пожалілася блогерка.
Та на цьому неприємні пригоди обраниці Віктора Павліка не закінчилася. Блогерку двічі зупинили поліцейські. Вперше - у Реп'яхової не було спеціальної віньєтки (оплати за проїзд автомагістралями), а вдруге - їй згадали перевищення швидкості 2023 року.
"Два рази зупиняла поліція. Всі хочуть хабар! Вперше - у нас не було віньєтки, вдруге – поліція побачила в базі перевищення швидкості на 12 км 2023 року. Вони просто випрошують на лапу! Це жах", - обурилася блогерка.
Нагадаємо, нещодавно співачку Lama затримала поліція. Неприємний інцидент стався просто перед благодійним концертом виконавиці.
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