Дружина актора-військового Дмитра Сови висловилася про їхні заробітки та фінансові труднощі

Дмитро Сова та Дар’я Легейда / © instagram.com/daryaleheida

Реклама

Українська акторка театру та кіно Дар’я Легейда вперше за довгий час відверто розповіла про заробітки та основні витрати.

Зірка зізналася, що нині майже не витрачає кошти на одяг, обмежується у косметиці. Натомість найбільші витрати припадають на продукти харчування та корм для домашніх улюбленців, а також на пальне. Підсумовуючи, вона визнала, що попри це, коштів їй все одно не вистачає.

"Я не люблю гроші – я люблю можливості, які вони дають. Люблю купувати за них книги, навчання, важливі знання. На одяг я майже не витрачаюся. Я не гребую купувати на секондах, стоках. Якісь окуляри чи сумку ще можу купити. Косметика лише доглядова, бо майже не фарбуюся. Єдине що — їжа. Я дуже люблю смачно поїсти. На котів у нас дуже багато йде. Тож зарплати на місяць в театрі мені не вистачає. Важко. Але я знаю, що люди живуть і на менші гроші", – підкреслила Легейда в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Реклама

Дар’я Легейда / © instagram.com/daryaleheida

Знаменитість також розповіла, що іноді допомагає мамі та бабусі або ж може й сама навіть звернутися до них за допомогою у критичній ситуації. Водночас Дар'я зізналася, що під час військової служби чоловіка Дмитра Сови саме вона покривала більшість витрат у родині. Зараз він повернувся до Києва й працює у першому центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ. Крім того, поступово повертається до знімань, тож фінансове становище у родині налагоджується.

Нагадаємо, нещодавно захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов зізнався, як зараз заробляє та на які кошти живе.