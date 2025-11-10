ТСН у соціальних мережах

Дружина Андрія Шевченка зворушливо привітала сина-красеня з 19-річчям та показала, як він змінився

Крістен Пазік показала фото іменинника, який пішов шляхом легендарного батька.

Андрій Шевченко з Крістен Пазік та сином

Андрій Шевченко з Крістен Пазік та сином / © instagram.com/kristenpazik

Дружина президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка — модель Крістен Пазік — зворушливо привітала їхнього сина Крістіана з днем народження.

Так, у родині Шевченків подвійне свято — нещодавно, а саме 30 жовтня зіркова родина святкувала 21-річчя старшого сина. Сьогодні ж особливий день у їхнього середнього сина Крістіана — хлопцю виповнилося 19 років.

«З 19-м Днем народження, наш Крістіане. Ми тебе так любимо!», — написала Крістен у своєму Instagram, додавши тепле фото іменинника.

Крістіан Шевченко / © instagram.com/kristenpazik

Крістіан Шевченко / © instagram.com/kristenpazik

До слова, Крістіан, як і його зірковий батько, обрав футбольну кар’єру. Хлопець активно розвивається у спорті й вже має перші успіхи в молодіжних командах.

