Дружина Артема Пивоварова вперше засвітилась з ним на публіці після новин про таємне весілля

Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarovmusic

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Дружина українського співака Артема Пивоварова вперше засвітилась із ним на публіці після новин про їхній таємний шлюб.

Виконавець 18 липня виступив на фестивалі Atlas, що минає в Києві. Артист тішив публіку своїми хітами, запалював сцену, виконував трюки та активно взаємодіяв із глядачами.

Як виявилося, Артем Пивоваров прибув на Atlas Festival не сам. Редакція сайту ТСН.ua запримітила його дружину Дашу Чередниченко, з якою, як з’ясувалось, артист уклав таємний шлюб. Обраницю співака вдалося заскочити, коли та саме проходила під сценою. Вона була одягнена в чорне вбрання, а волосся її було зібране в мокрій укладці.

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Зазначимо, новини про шлюб Артема Пивоварова та Даші Чередниченко поширились 13 липня. Парочку запідозрили в таємному весіллі. Річ у тім, що Даша змінила документи та почала вказуватися як Пивоварова. Ані співак, ані його обраниця цю новину не підтверджують, але й не спростовують.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua готувала добірку, де розкривала подробиці про таємний шлюб Артема Пивоварова. Пропонуємо дізнатися, з ким співак одружився, та подивитися фото його обраниці.

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